19 Şub 2024 - 15:28- Gündem G:

BelediyeTeşkilat Şeması güncellendi Yeni birimler kurulurken eski birimler kaldırıldı

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Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının Şubat ayı dördüncü birleşim Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak Başkanlığında toplandı. Buna göre, yeni kurulan ve bağlı olduğu birimi değiştirilen idari kadrolar ile buna bağlı olarak Belediye Teşkilat Şemasında güncellenmeye gidildi.

Belediyesi Teşkilat Şeması güncellendi Yeni birimler kurulurken eski birimler kaldırıldı mask
Belediyesi Teşkilat Şeması güncellendi Yeni birimler kurulurken eski birimler kaldırıldı
Belediyesi Teşkilat Şeması güncellendi Yeni birimler kurulurken eski birimler kaldırıldı
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Şubat ayı meclis toplantısında, İşletmeler ve İştirakler Şube Müdürlüğü kaldırılırken, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının kurulması ve isminin Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı kuruldu.

BelediyeTeşkilat Şeması güncellendi Yeni birimler kurulurken eski birimler kaldırıldı

Gündemin ikinci maddesine göre, yeni kurulan ve bağlı olduğu birimi değiştirilen idari kadrolar ile buna bağlı olarak Belediye Teşkilat Şemasında güncellenmeye gidildi. Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla idari yapılanmasında Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtildiği üzere yeniden düzenlemeye gidildi.

BelediyeTeşkilat Şeması güncellendi Yeni birimler kurulurken eski birimler kaldırıldı

Genel Sekreterlik Makamına bağlı İşletmeler ve İştirakler Şube Müdürlüğünün kaldırılmasını,

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının kurulmasını, bu daire başkanlığına bağlı, Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğünün kurulmasını ve Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Muhtarlık Şube Müdürlüğünün bu daire başkanlığından alınarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanmasını ve isminin Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesini,
BelediyeTeşkilat Şeması güncellendi Yeni birimler kurulurken eski birimler kaldırıldı

Afet İşleri Dairesi Başkanlığının kurulmasını; Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile Risk Yönetim ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğünün kurularak bu daire başkanlığına bağlanmasına meclis kararıyla kabul edilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması güncellendi.

 
 

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19 Şub 2024 - 15:28 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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