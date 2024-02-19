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Er, Malatya için destek istedi

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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Özalper ve Paşaköşkü mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar tarafından karşılanan Sami Er, Malatya’yı yeniden ayağa kaldırmak için destek istedi, projelerini anlattı. Sami Er İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile Özalper Mahallesi’nde tertiplenen ev toplantısında mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Er, Malatya için destek istedi mask
Er, Malatya için destek istedi
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Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, asrın felaketinde yıkımın büyük olduğu 4 il içerisinde Malatya’nın ikinci il olduğunu hatırlatarak, göreve geldiklerinde bu şehri eskisinden daha güçlü ve güvenli bir şekilde inşa etmek için yoğun bir gayret sarf edeceklerini dile getirdi.

Er, Malatya için destek istedi

“HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ PROJELERİMİZ OLACAK”

Belediyeciliğin iyi bir organizasyon ve ekip kurma kabiliyeti ile yöneteceklerini ifade eden Er, “Belediye personeli içerisinde kuracağımız ekipler ile tüm sorunlara anında müdahale edeceğiz. Yine tüm birimlerde kuracağımız ekiplerle hayata geçireceğimiz projelerimiz olacak” dedi.

AK Parti Büyükşehir Adayı Sami Er daha sonra Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi’nde düzenlenen vatandaş buluşmasına katıldı. İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Paşaköşkü Mahallesi sakinlerine misafir olan Er, burada yaptığı konuşmada önceliklerinin kalıcı konutların ve işyerlerinin bir an önce bitirilip hak sahiplerine teslim edilmesi olduğunu söyledi.

Er, Malatya için destek istedi

Bir yandan şehrin yeniden imarı ve inşası sürerken diğer yandan da hayatın devam ettiğini belirten Er, belediyeciliğin canlı bir mekanizma olduğunu ve diğer tüm hizmetlerinde aksamadan devam ettirileceğini ifade etti.

 

Kaynak: BÜLTEN

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19 Şub 2024 - 15:22 Malatya- Gündem

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