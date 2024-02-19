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Deprem mi oldu? Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 19 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Deprem mi oldu Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu mask
Deprem mi oldu Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
Deprem mi oldu Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
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Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

“Bugün saat 14.18’de, yerin 11.4 kilometre altında, 2.9 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Deprem mi oldu? Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 14.10’da, yerin 21.1 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 12.52’de, yerin 7.01 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Ekinözü’nde,

Bugün saat 12.49’da, yerin 6.99 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Şanlıurfa Hilvan’da,

Bugün saat 12.38’de, yerin 12.02 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Bursa Orhaneli’de,

Deprem mi oldu? Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 12.23’te, yerin 17.7 kilometre altında, 4.3 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de,

Bugün saat 10.45’te, yerin 13.2 kilometre altında, 3.5 büyüklüğünde Bursa Gemlik’te,

Bugün saat 09.53’te, yerin 7.0 kilometre altında, 1.6 büyüklüğünde Denizli Acıpayam’da,

Bugün saat 09.50’de, yerin 7.01 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,

Deprem mi oldu? Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 09.25’te, yerin 10.52 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Malatya Darende’de,

Bugün saat 09.15’te, yerin 12.3 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Bingöl Genç’te,

Bugün saat 09.00’da, yerin 8.7 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Ankara Beypazarı’nda,

Deprem mi oldu? Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 08.46’da, yerin 7.02 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Konya Emirgazi’de,

Bugün saat 06.39’da, yerin 6.99 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Adana Kozan’da,

Bugün saat 04.39’da, yerin 4.62 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Konya Karapınar’da” deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu? Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?
 

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19 Şub 2024 - 15:14 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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