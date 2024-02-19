Deprem mi oldu? Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 14.18’de, yerin 11.4 kilometre altında, 2.9 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,
Bugün saat 14.10’da, yerin 21.1 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,
Bugün saat 12.52’de, yerin 7.01 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Ekinözü’nde,
Bugün saat 12.49’da, yerin 6.99 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Şanlıurfa Hilvan’da,
Bugün saat 12.38’de, yerin 12.02 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Bursa Orhaneli’de,
Bugün saat 12.23’te, yerin 17.7 kilometre altında, 4.3 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de,
Bugün saat 10.45’te, yerin 13.2 kilometre altında, 3.5 büyüklüğünde Bursa Gemlik’te,
Bugün saat 09.53’te, yerin 7.0 kilometre altında, 1.6 büyüklüğünde Denizli Acıpayam’da,
Bugün saat 09.50’de, yerin 7.01 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,
Bugün saat 09.25’te, yerin 10.52 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Malatya Darende’de,
Bugün saat 09.15’te, yerin 12.3 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Bingöl Genç’te,
Bugün saat 09.00’da, yerin 8.7 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Ankara Beypazarı’nda,
Bugün saat 08.46’da, yerin 7.02 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Konya Emirgazi’de,
Bugün saat 06.39’da, yerin 6.99 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Adana Kozan’da,
Bugün saat 04.39’da, yerin 4.62 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Konya Karapınar’da” deprem meydana geldi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.