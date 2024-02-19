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Büyükşehir Belediyesine yeni kadro atamaları

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Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı, Şubat ayı dördüncü birleşimi bugün gerçekleştirdi. Toplantıda Genel Sekreter Yardımcılıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamalar meclis kararıyla kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesine yeni kadro atamaları mask
Büyükşehir Belediyesine yeni kadro atamaları
Büyükşehir Belediyesine yeni kadro atamaları
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Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının Şubat ayı dördüncü birleşim Meclis toplantısı bugün gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesine yeni kadro atamaları

Meclis toplantısında alınan kararda Genel Sekreter Yardımcılıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamalar şu şekilde:

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Bülent Cengiz Yücetaş, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre Belediyede münhal bulunan 1 dereceli Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna,

Büyükşehir Belediyesine yeni kadro atamaları

Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Sayın, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre Belediyede münhal bulunan 1 dereceli Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna,

Mali Hizmetli Dairesi Başkanlığı bünyesinde şef olarak görev yapmakta olan Abdulkadir Ekici, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre Belediyede münhal bulunan 1 dereceli Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosuna,

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan Ahmet Kayrak, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre Belediyede münhal bulunan 1 dereceli Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna,

Büyükşehir Belediyesine yeni kadro atamaları

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde olarak görev yapmakta olan Celal San, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre Belediyede münhal bulunan 1 dereceli Afet İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna,

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde veteriner hekim olarak görev yapmakta olan Mehmet Zeki Duman, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre Belediyede münhal bulunan 1 dereceli Tarımsal Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosuna,

Büyükşehir Belediyesine yeni kadro atamaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59. maddesi hükmüne göre Belediyede münhal bulunan 1 dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosuna Mustafa Tomo atandı.

 

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19 Şub 2024 - 15:02 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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