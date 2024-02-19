Yeniden Refah Partisi’nin Battalgazi Bölgesindeki 4’üncü Seçim İrtibat Bürosunun açılışı Sivas Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Açılışa Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen, Yeşilyurt Belediye Baykan Adayı Murat Aslan ile vatandaşlar katıldı.
“SİZE SÖZ VEREN VE SÖZÜNDE DURMAYANLARDAN OLMAYACAĞIZ”
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Yeniden Refah Partisi teşkilatlarının pazarı yoktur, akşamı yoktur, sıcağı soğuğu yoktur. Teşkilatlarımız 6 Şubat depreminin ardından eksi 20 derecede köy köy mahalle mahalle gezerek vatandaşımızın yanında oldu. Her geçen gün teşkilatlarımız güçleniyor. Yerel seçimde Malatya Büyükşehir ve tüm ilçelerde en iddialı parti Yeniden Refah Partisi’dir. 31 Mart sabahı sandıklarda Refah Partisi rüzgârı esecek, 31 Mart akşamı ise sandıklardan Refah Partisi çıkacaktır. Biz sizleri aldatan olmayacağız. Birileri gibi gelip size söz veren ve sözünde durmayanlardan olmayacağız.”
dedi.
“BU HIZLA GİDERLERSE KALICI KONUTLARI 13 YILDA TAMAMLAYACAKLAR”
Konutların yapımının ve tesliminin yavaş ilerlediğini söyleyen Bilal Yıldırım,
“6 Şubat depremlerinin ardından tam 1 yıl geçti. Deprem olan bütün illerde açılışları ve anahtar teslimlerini Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Ama maalesef Malatya’da yapmadı. Neden? Malatya’daki yöneticilerin Malatyalı insanları görmezden geldiğini Sayın Cumhurbaşkanımız da gördüğü için Malatya‘ya gelmediler. Dün 6 bin konutun güya teslimatı yapıldı. 1’inci Etap, 2’nci Etap, 3’üncü Etap diye yapıldı, hatta 4’üncü Etap diye de. Hali hazırda teslim olunan 2 bin 500 konut, 6 bin tane değil. 80 bin tane konut yapılacaktı, 1 yıl içinde sadece yüzde 7.5 oranında konut yaptılar. Bu ne demek oluyor, ancak bu hızla giderlerse kalıcı konutları 13 yılda tamamlayacaklar. Sayın bakan ne dedi, ‘1 yıl içinde bütün konutları teslim edeceğiz’ Hani nerede, nerede yapıyorsunuz? 70 bin tane konut nerede yapılıyor. Planlamaya bile alınmamış konutlar var. İnsanların gözüne baka baka bizimle dalga geçiyorlar. Bundan dolayı 31 Mart’ta bunlara bir ders vermek zorundayız.”
İfadelerini kaydetti.
“YÜREĞİNİZ YETİYORSA BU KURADAN ÇIKAN İSİMLERİ MALATYA KAMUOYU İLE PAYLAŞIN”
Kurada çıkan isimlerin kamuoyu paylaşılması istediklerini ve bu listenin peşinde olduklarını belirten Bilal Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kurayı çeken yetkililere sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa bu kuradan çıkan isimleri Malatya kamuoyu ile paylaşın lütfen, Malatya bunu görsün. Bu işin peşini bırakmayacağız. Malatya’da çadırda yaşayan, konteynerde yaşayan insanların adına bu listeyi paylaşmalarını istiyoruz. O listenin nasıl hazırlandığını biliyoruz. Bu listenin peşine düşeceğiz.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.