19 Şub 2024 - 14:50 - Siyaset

“1 yıl içinde sadece yüzde 7.5 oranında konut yaptılar”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “80 bin tane konut yapılacaktı, 1 yıl içinde sadece yüzde 7.5 oranında konut yaptılar. Bu ne demek oluyor, ancak bu hızla giderlerse kalıcı konutları 13 yılda tamamlayacaklar. Sayın bakan ne dedi; ‘1 yıl içinde bütün konutları teslim edeceğiz’ dedi. Hani nerede, nerede yapıyorsunuz?” şeklinde konuştu.