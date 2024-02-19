Kadınlar geçmişten geleceğe uzanan o mirası yaşatıyor

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 2020 yılında açılarak faaliyetlerine başlayan Tekstil Atölyesi’ndeki halı dokuma tezgâhları, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden faaliyet göstermeye başladı. Kadınların ilgi ile ilmek ilmek dokudukları halıların Yeşilyurt’un tarihine de ışık tuttuğu görülüyor. Tekstil Atölyesi’nde halı dokuyan kadınlardan Emine Akgül ise buradan elde ettiği gelirle Umre ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

KÜLTÜR BAKANLIĞI TARAFINDAN DA TESCİLLİ

Ham maddesi Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanan halı dokuma atölyesindeki kadınlar bir geleneği yaşatırken hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Tekstil Atölyesi'ndeki eserlerin Kültür Bakanlığı tarafından da tescilli olduğu bildirildi. 6 Şubat depremleri sonrasında faaliyetlerine ara veren Tekstil Atölyesi, uzun bir aradan sonra yeniden çalışmalarına devam ederek kursiyerleri ağırlamaya başladı.

“HAYALLERİNİ İLMEK İLMEK DOKUYORLAR”

Geleneksel ve kendisine özgü motifler ile ilmek ilmek dokunduğu belirtilen halıların Yeşilyurt Kültürü açısından da önem arz ettiği biliniyor. Konu ile ilgili konuşan Yeşilyurt Tekstil Halı Dokuma Atölyesi Müdürü Mehmet Duman,

“Kursiyerlerimiz burada hayallerini ilmek ilmek dokuyorlar. Yaşadığımız depremler büyük bir travma ve depresyon oluşturmuş oldu. Tarihe ışık tutma gayretimiz var ama aynı zamanda hayatın idamesi de söz konusu. Kursiyerlerimiz burada dokumuş oldukları halıları aynı zamanda değerlendirebiliyorlar.”

açıklamalarında bulundu.

Halı dokuma atölyesinde usta öğreticilik yapan Nuriye Yıldırmaz ise dokunan halıların Yeşilyurt’u temsil ettiğini belirterek patent sürecinin de başladığını açıkladı.

“ÖNCE UMREYE GİTTİ ŞİMDİ DİŞLERİNİ YAPTIRACAK”

Halı dokuma atölyesindeki kursiyerlerden olan Emine Akgül ise halı dokuyarak elde ettiği gelir ile Umre ziyareti gerçekleştirdiğini bildirirken şimdiki hedefinin ise dişlerini yaptırmak olduğunu belirtti.

70 yaşındaki Necmiye Öztürk ise depremlerden çok acılar çektiğini söylerken, “Elimde baston ile geliyorum ama yine de bu sevdadan vazgeçmiyorum." ifadelerine yer verdi.