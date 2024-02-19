19 Şub 2024 - 14:17- Gündem G:

Son Dakika! Malatya'da yine deprem hissedildi

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Son Dakika! Malatya'da şiddetli deprem hissedildi.

Son Dakika! Malatya'da şiddetli deprem mask
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Son Dakika! Malatya'da şiddetli deprem hissedildi. 

Bugün saat 14:19 sularında Malatya'da ikinci bir deprem hissedildi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü merak konusu oldu. İşte ayrıntılar..

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 14.18 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Malatya-Yeşilyurt-Bostanbaşı olarak açıklandı. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 2.7 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise depremin Merkez üssü Yeşilyurt olarak verilirken, deprem yerin 11 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.

Bugün sabah saat 12.23 sularında AFAD tarafından açıklanan verilere göre  Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yerin 17 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

AYRINTILAR GELİYOR...

 
 
 
 
 
 
 
 
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19 Şub 2024 - 14:17 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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