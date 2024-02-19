Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz

Depremlerin ardından dükkanı yıkılan birçok esnafa destek olmak amacıyla şehrin çeşitli yerlerinde konteyner çarşılar kuruldu. Özellikle çarşı merkezde dükkanı yıkılan esnaflar çeşitli alanlarda kurulan konteyner çarşılara yerleştirildi. Peynirci esnafı ise, daha önce faaliyette olan ve Sümer Park’ta bulunan Yöresel Ürünler Pazarı’na yerleştirildiler.

Malatya 6 Şubat depremlerinde yıkımların olmasıyla ağır bir yara aldı. Malatya’nın ticari kalbi diyebileceğimiz Akpınar Mahallesi, Şire Pazarı, Bakırcılar Çarşısı gibi birçok nokta yok oldu. Yaşanan yıkıcı depremlerden sonra Malatya peynirciler pazarı da yara aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından depremlerde iş yerleri yıkılan peynirciler pazarı esnafı Sümer Park içerisinde bulunan Yöresel Ürünler Pazarı’nda yer tahsis edildi. Depremlerden önce iyi satış yaptıklarını dile getiren esnaflar, depremlerle birlikte hem iş yerlerini hem de müşterilerini kaybettiklerini söylediler. En çokta Malatya’da kimsenin kalmadığını ve kendi müşterilerinin şehri terk ettiklerini belirtirken, yetkililerden giden vatandaşları bir önce getirmelerini, böyle giderse Malatya ekonomisinin toparlanamayacağını, kalan esnafında müşteri yokluğunda kepenk kapatacağını söylediler.