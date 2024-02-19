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Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz

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Depremlerin ardında Sümer Park’ta bulunan Yöresel Ürünler Pazarı’nda hizmet vermeye başlayan peynirci esnafı yeni yerinde ticari faaliyetlerine devam ediyorlar. Vatandaşları yeni peynirciler pazarına davet eden esnaflar müşteri bekliyor.

Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz mask
Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz
Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz
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Depremlerin ardından dükkanı yıkılan birçok esnafa destek olmak amacıyla şehrin çeşitli yerlerinde konteyner çarşılar kuruldu. Özellikle çarşı merkezde dükkanı yıkılan esnaflar çeşitli alanlarda kurulan konteyner çarşılara yerleştirildi. Peynirci esnafı ise, daha önce faaliyette olan ve Sümer Park’ta bulunan Yöresel Ürünler Pazarı’na yerleştirildiler.

Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz

Malatya 6 Şubat depremlerinde yıkımların olmasıyla ağır bir yara aldı. Malatya’nın ticari kalbi diyebileceğimiz Akpınar Mahallesi, Şire Pazarı, Bakırcılar Çarşısı gibi birçok nokta yok oldu. Yaşanan yıkıcı depremlerden sonra Malatya peynirciler pazarı da yara aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından depremlerde iş yerleri yıkılan peynirciler pazarı esnafı Sümer Park içerisinde bulunan Yöresel Ürünler Pazarı’nda yer tahsis edildi. Depremlerden önce iyi satış yaptıklarını dile getiren esnaflar, depremlerle birlikte hem iş yerlerini hem de müşterilerini kaybettiklerini söylediler. En çokta Malatya’da kimsenin kalmadığını ve kendi müşterilerinin şehri terk ettiklerini belirtirken, yetkililerden giden vatandaşları bir önce getirmelerini, böyle giderse Malatya ekonomisinin toparlanamayacağını, kalan esnafında müşteri yokluğunda kepenk kapatacağını söylediler.

Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz
Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz

Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz

Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz

Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz

Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz
 

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19 Şub 2024 - 13:44 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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