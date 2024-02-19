Fırat EDAŞ’tan saha ekibine güvenli sürüş eğitimi

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli olarak 4 il 38 ilçede elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), hizmet alanında yer alan illerde, altyapı ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra çalışan odaklı yatırımlarına da devam ediyor.

ARAÇ ARIZA RİSKLERİNİN AZALTILMASI HEDEFLENDİ

Bingöl ve Tunceli il müdürlüklerinde gerçekleşen eğitimler kapsamında; trafikte olası tehlikeleri öngörebilme, kaza risklerinin azaltılması, psikomotor hareketlerin geliştirilmesi ve temel sürüş güvenliği konularında saha çalışanları bilgilendirildi. Aynı zamanda 4 çarpı 4, 4 çarpı 2 araçların özellikleri ve sürüş modları, kullanılan araçların elektronik ve mekanik özellikleri gibi bilgilendirmeler yapılan eğitimlerle sürüş güvenliği artırılması ve araç arıza risklerinin azaltılması hedeflendi.

“EĞİTİMLER VEREREK YATIRIMLAR YAPMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Dağıtım bölgesinde kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji parolası ile çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Fırat EDAŞ Müdürü Müjdat ÇELİK, “Fırat EDAŞ olarak hizmet alanımızda yer alan illerde kesintisiz enerji odaklı çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Altyapı ve üstyapı yatırımlarımızın yanı sıra çalışanlarımıza uzmanlık gerektiren konularda eğitimler vererek yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz. Zorlu ve engebeli bir coğrafyada hizmet veren saha çalışanlarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle saha ekibimize trafikte olası kaza ve araç arıza risklerini azaltmak adına teorik ve uygulamalı “Güvenli Sürüş Eğitimi verdik. Önümüzdeki dönemde farklı konularda uzmanlık gerektiren eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN