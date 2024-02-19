Deprem Malatya’nın o ilçesini seviyor!

Malatya Doğanşehir’de meydana gelen depremin ardından uzmanlardan ve yetkililerden bazı açıklamalar yapıldı.
“ÇARDAK FAY ZONU'NUN DOĞU UCU”
Meydana gelen depremi Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş,
“Çardak Fay zonunun doğu ucu, açılmalı fay büklümü bölgesinde, Doğanşehir'in (Malatya) 5.5 kilometre batısında 4.3'lük artçı deprem oldu. 16 Şubat 2024’te 4.1 büyüklüğünde artçı deprem olmuştu. 6 Şubat 2023 ile 16 Şubat 2024 tarihleri arasında bu bölgede 4.3 ile 5.5 büyüklüklerinde 245 artçı deprem oldu.”
diyerek belirtti.
“OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YOK”
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan meydana gelen deprem sonrasında olağanüstü bir durumun olmadığını bildirerek,
“Malatya Doğanşehir'de 19 Şubat 12.23'de olan 4,1’lik küçük deprem 6 Şubat'ın bir artçısıdır. Olağanüstü bir durum yok”
ifadelerine yer verdi.
“DOĞANŞEHİR FAYINA PARALEL KISA BİR KOL ÜZERİNDE OLDU”
Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt de son depremi,
“Malatya Doğanşehir'de meydana gelen 4,2 büyüklüğün'deki deprem 6 Şubat'ta kırılan Doğanşehir fayına paralel kısa bir kol üzerinde oldu. Artçı bir depremdir.”
şeklinde yorumladı.
“TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM”
TBMM 23. 24. 25. 26. 27’nci Dönem AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise,
“Malatya Doğanşehir merkezli 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin”
açıklamalarında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.