19 Şub 2024 - 13:07 - Gündem

Deprem Malatya’nın o ilçesini seviyor!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 12.23’te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yerin 17.7 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin saat 12.23’te, Doğanşehir’in Söğüt Mahallesi’nde yerin 5.7 kilometre altında, 4.1 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.