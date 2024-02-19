Malatya Valisinden 4,3’lük deprem sonrası açıklama

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre saat 12.23'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yerin 17.7 kilometre altında yaşanan sarsıntının çok kısa sürdüğünü belirtilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı da öğrenildi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı'da deprem sonrası yaptığı açıklamada "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'ta çok kısa süren artçı deprem nedeniyle bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.