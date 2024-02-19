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Malatya Valisinden 4,3’lük deprem sonrası açıklama

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde AFAD verilerine göre 4,3 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Malatya Valisinden 4,3’lük deprem sonrası açıklama mask
Malatya Valisinden 4,3’lük deprem sonrası açıklama
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AFAD tarafından paylaşılan verilere göre saat 12.23'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yerin 17.7 kilometre altında yaşanan sarsıntının çok kısa sürdüğünü belirtilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı da öğrenildi.

Malatya Valisinden 4,3’lük deprem sonrası açıklama

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'da deprem sonrası yaptığı açıklamada "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'ta çok kısa süren artçı deprem nedeniyle bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Malatya Valisinden 4,3’lük deprem sonrası açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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19 Şub 2024 - 13:01 Malatya- Gündem

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