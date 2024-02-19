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Şehit Fevzi’deki yolların altyapısı sağlamlaştırıldı

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Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehit Fevzi Mahallesi’nde asfalt serimi öncesinde altyapı sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Şehit Fevzi Mahallesi’nde 679 konutun vatandaşlara teslim edilmesinin ardından altyapı ve üstyapı faaliyetlerini aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi, mahallenin yollarında da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Şehit Fevzi’deki yolların altyapısı sağlamlaştırıldı mask
Şehit Fevzi’deki yolların altyapısı sağlamlaştırıldı
Şehit Fevzi’deki yolların altyapısı sağlamlaştırıldı
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Bölgedeki yolların kaliteli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince asfalt serimi öncesi altyapı sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı.

Şehit Fevzi’deki yolların altyapısı sağlamlaştırıldı

“ÇALIŞMALARIMIZA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYORUZ”

Vatandaşların talepleri doğrultusunda sorunları hızlı bir şekilde çözüme ulaştırdıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve onların günlük hayatını daha da kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün de Şehit Fevzi Mahalle’mizde asfalt serimi öncesi altyapı sağlamlaştırma çalışmaları yaptık. Amacımız sadece yollarımızı düzeltmek değil, aynı zamanda yolları yaparken zemini sağlamlaştırmayı ve yolların uzun ömürlü olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilçemizin her köşesinde ulaşımı sağlamlaştırıyoruz. Çalışmaları gerçekleştiren, emek veren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit Fevzi’deki yolların altyapısı sağlamlaştırıldı
 
Şehit Fevzi’deki yolların altyapısı sağlamlaştırıldı
 
Şehit Fevzi’deki yolların altyapısı sağlamlaştırıldı
 
Şehit Fevzi’deki yolların altyapısı sağlamlaştırıldı
 
Şehit Fevzi’deki yolların altyapısı sağlamlaştırıldı

Kaynak: BÜLTEN

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19 Şub 2024 - 12:58 Malatya- Gündem

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