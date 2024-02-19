Gaziantep ve Osmaniye bu uyarı size

Toroslar EDAŞ Gaziantep’in ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Gaziantep’te:
“Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Keklik bölgesine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı 100004 Nolu, 100035 Nolu, 100036 Nolu, 100037 Nolu, 100038 Nolu, 100040 Nolu, 100041 Nolu, 100043 Nolu, 100044 Nolu, 100045 Nolu, 100046 Nolu, 100047 Nolu, 100048 Nolu, 100071 Nolu, 100083 Nolu, 100085 Nolu, 100088 Nolu, 100098 Nolu, 100106 Nolu, 100107 Nolu, 100126 Nolu, 100228 Nolu, 100229 Nolu, 100231 Nolu, 100232 Nolu, 100234 Nolu, 100236 Nolu, 100239 Nolu, 100241 Nolu, 100242 Nolu, 100243 Nolu, 100244 Nolu, 100246 Nolu, 100247 Nolu, 100248 Nolu, 100251 Nolu, 100295 Nolu, 282 Nolu, 86 Nolu, Şehit İbrahim Aslan, Şehit Şahin Özkara, 99037 Nolu, 99043 Nolu, 99044 Nolu, 99045 Nolu, 99046 Nolu, 99047 Nolu, 99048 Nolu, 99049 Nolu, 99062 Nolu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Gaziantep’in ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Osmaniye’de:
“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Kadirli ilçesine bağlı Garaüce, Hacı Çolaklı, Gara İncir, Balcılar, Hacıabdiler, Gıraçobası, Bekereci, Alabeyli, Çiğilli, Gözübüyüklü, Çivililer, Eşeler, Köşürge, -, Maksutoluğu Selçuk, Maksutoluğu Avcılar, Maksutoluğu Dadaloğlu, Maksutoluğu Ortatepe, Zorkun-, Ayvacık, Teknetaş, Çınarlı, Orta Çardak, Değirmendere, Maksutoluğu Şölen, Gürleyik, Yağızlar, Çardak, Yazlık Çardak, Ağlıca, Aşağı Maksutoluğu, Maksutoluğu, Maksutoluğu Merkez, Kale, Durmuşsofular, Teberik, Hasarkaya, Göztaşı, Karapınar, Dertililer, Akarca_1, Akarca, Tapsızlar, Merkez, Zeynepli, Mezililer, Dere, Köşkerli, Akgedik, Aşağı Köşkerli Tüysüzler, Aliortaklı, Veliler Çolaklar, Hacıahmetler, Atasanlı, Deliayşeler, Fakılar, Aliveliler, Demirciler, Saltalılar, İncikler, İmirzeler, Kıstılar, Siteler, Topalahmetler, Cennetler, Tosbağlı, Çolakerollar, Ören, Yaylapınarı, Acaroba, Karaçalı, Kocamanlıı, Süleymanlı, Akpınar, Cıllık, Koçlu, Çobanlı, Paşaoluğu, Çukurören, Gölyeri, Taştepe, Üzümlü, Avluk, Kalealtı, Gedik, Kesmilitepe, Teslimeler, Yazdamı, Gökalan, 827, 886, 887, Karayılanlı, Mezretli, Hamam, Oruçbey, Çanaklı, Sarıtanışmanlı, Nurcular, Karafakıllar, Embiyalı, Sofular, Tekerekli, Söğütlüdere, Yapalak, İmirhan, Ericek, Tahta, Pürçek, İnci, Taraklık, Kocaaliler, Çevlik, Ziyaret, Yenigün, Akarca_2, Günece, Kastal, Kaş, Elmalıkayseri, Zindeğen, Yoğunoluk, Yukarıbozkuyu, Çinçikler Solaklar, Karatopaklı, Hayvalı, Döğüş Gediği, İspirler, Semerciler, Bozerler, Üdürükler bölgelerine,,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı 4514, 3539, 3519, Çevre Yolu, Değirmen Ocağı, Atatürk, Yeniköy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.