Son Dakika! Doğanşehir 4.3'lük depremle sarsıldı!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 12.23 sularında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yerin 17 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre ise Doğanşehir'de meydana gelen deprem yerin 5.7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem Bilimci Baturhan Öğüt, Meydana gelen depremin artçı olduğunu belirterek şu şekilde açıklama yaptı:

"Malatya Doğanşehir'de meydana gelen 4,2 büyüklüğün'de ki deprem 6 Şubat'ta kırılan Doğanşehir fayın'a paralel kısa bir kol üzerinde oldu. Artçı bir depremdir."