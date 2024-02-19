Son Dakika! Doğanşehir 4.3'lük depremle sarsıldı!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 12.23 sularında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yerin 17 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre ise Doğanşehir'de meydana gelen deprem yerin 5.7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Deprem Bilimci Baturhan Öğüt, Meydana gelen depremin artçı olduğunu belirterek şu şekilde açıklama yaptı:
"Malatya Doğanşehir'de meydana gelen 4,2 büyüklüğün'de ki deprem 6 Şubat'ta kırılan Doğanşehir fayın'a paralel kısa bir kol üzerinde oldu. Artçı bir depremdir."
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.