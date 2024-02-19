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Bursa ardı ardına sallandı

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Bursa’da ardı ardına deprem meydana geldiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından verilen bilgilere göre bugün saat 10.45’te yerin 5,5 kilometre altında, Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Bursa ardı ardına sallandı mask
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Bursa’da ardı ardına deprem meydana geldiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından verilen bilgilere göre bugün saat 10.45’te yerin 5,5 kilometre altında, Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından verilen bilgilere göre 10.45’te yerin 5,5 kilometre altında, Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oluşan depremin ardından yine Bursa Gemlik merkezli 2.1 büyüklüğünde ve Bursa Orhangazi merkezli 1.6 büyüklüğünde sarsıntı yaşandığı belirtildi.

 
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19 Şub 2024 - 11:30 Bursa- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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