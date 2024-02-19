19 Şub 2024 - 11:30 - Gündem

Bursa ardı ardına sallandı

Bursa’da ardı ardına deprem meydana geldiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından verilen bilgilere göre bugün saat 10.45’te yerin 5,5 kilometre altında, Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.