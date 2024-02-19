Bursa ardı ardına sallandı

Bursa’da ardı ardına deprem meydana geldiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından verilen bilgilere göre bugün saat 10.45’te yerin 5,5 kilometre altında, Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından verilen bilgilere göre 10.45’te yerin 5,5 kilometre altında, Bursa Gemlik’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oluşan depremin ardından yine Bursa Gemlik merkezli 2.1 büyüklüğünde ve Bursa Orhangazi merkezli 1.6 büyüklüğünde sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.