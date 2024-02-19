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20 Şubat Salı günü Tekirdağ dikkat

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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

20 Şubat Salı günü Tekirdağ dikkat mask
20 Şubat Salı günü Tekirdağ dikkat
20 Şubat Salı günü Tekirdağ dikkat
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TREDAŞ Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:

“Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Kapaklı ilçesine bağlı Merkez, Bahçelievler bölgelerine,

20 Şubat Salı günü Tekirdağ dikkat

Yarın 01.00-02.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Merkez, Marmaracık, Sağlık, Marmaracık OSB, Cumhuriyet bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kapaklı ilçesine bağlı Merkez, Atatürk bölgelerine,

20 Şubat Salı günü Tekirdağ dikkat

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Saray ilçesine bağlı Merkez, Küçükyoncalı bölgelerine,

Yarın 12.00-13.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Merkez, Velimeşe bölgelerine,

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Kazandere, Taşumurca bölgelerine,

20 Şubat Salı günü Tekirdağ dikkat

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Hayrabolu ilçesine bağlı Merkez, Emiryakup, İsmailli bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Kaşıkçı, Doğrukaracamurat, Selçuk bölgelerine,

Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Merkez, Velimeşe, Otmanlı, İnecik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

20 Şubat Salı günü Tekirdağ dikkat

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19 Şub 2024 - 11:13 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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