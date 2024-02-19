20 Şubat Salı günü Tekirdağ dikkat

TREDAŞ Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:
“Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Kapaklı ilçesine bağlı Merkez, Bahçelievler bölgelerine,
Yarın 01.00-02.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Merkez, Marmaracık, Sağlık, Marmaracık OSB, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kapaklı ilçesine bağlı Merkez, Atatürk bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Saray ilçesine bağlı Merkez, Küçükyoncalı bölgelerine,
Yarın 12.00-13.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Merkez, Velimeşe bölgelerine,
Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Kazandere, Taşumurca bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Hayrabolu ilçesine bağlı Merkez, Emiryakup, İsmailli bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Kaşıkçı, Doğrukaracamurat, Selçuk bölgelerine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Merkez, Velimeşe, Otmanlı, İnecik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.