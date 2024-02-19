Malatya’da kaçak ürünlerle mücadele sürüyor

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında O.B. (36) ve Y.S (24) isimli şüpheli şahıslar tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan arama sonucunda kaçak tütün ürünlerinin ele geçirildiği bilgisi verildi. Şüpheli şahıslara 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

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Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda O.B. (36) ve Y.S (24) isimli şüpheli şahıslar tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramada; 74 koli içerisinde 778 bin içi boş gümrük kaçağı/sahte bandrollü makaron, 1 sigara dolum makinesi, 43 bin 800 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin 500 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: BÜLTEN