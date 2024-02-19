Dikkat! Adana’da 6 Mersin’de 8 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çukurova ilçesine bağlı Merkez_4, Çetirevli, Söğütlüdere, Ayzek, Kütüklü, Naipler, Fakılar, Karanfilköy Villaları, Merkez, Tömek bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Feke ilçesine bağlı Elmalı Yayla, Kırıkuşağı Merkez, Serin Yayla, Gürlevik, Houdu, Keloluk, Kovukçınar Merkez, Bahçeli, Bozgüney, Paşalı Merkez, Yazı, Tenkerli bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Alapınar, Çokak, Faydalı Merkez, Kuyuluk Merkez, Tapırlı, Pekmezci bölgelerine,
Yarın 14.30-17.30 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı 5909, 5910, D-400 Karayolu, Fuat Cebesoy, Mısıs, Sanayi, 4717, 4720, 4721, 4737, 4795, 4823, 4844, 4847, 4851, Aytaç Durak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 17067, 17076, 17014, 17005, Ümmügülsüm Camii, 17055, 17057, 17019, 17021, 17078, 17080, 17086, Manisalı Ali Bey, 17015, 17027, 17017, 17023, 17112, Şehit Uzm. Çvş.Samet Özkan, Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan, 20028, Hürriyet, 20027, 20029, 18063, 18065, 18023, 18019, 18010, 18005, 18071, 18075, 18069, Eminağa, 18016, 18073, 18067, 18062, 18064, 18070, 18013, 18066, 18018, 18060, 18072, 18074, 18078, 18061, 18077, 18014, 18055, 18043, 18059, 18076, 18020, 18015, 18058, Uzun, 42124, 42121, 42123, 42096, 42155, 42138, 42163, Turhan Cemal Beriker, 42146, 42128, 42129, 42133, 42135, 42137, 42080, 42084, 42086, 42076, 42156, 42162, 42164, 42111, 42083, 42087, 42112, 42114, 42152, 42099, 42134, 42136, 42166, 42081, 42085, 42165, 42113, 42094, 42095, 42130, 42075, 42082, 42143, 42132, 42116, 42153, 42109, 42131, 42154, 42122, 42115 bölgelerine,
Yarın 10.30-13.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 5909, 5910, D-400 Karayolu, Fuat Cebesoy, Mısıs, Sanayi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Aslan, Bostancı, Kış, Kurtoğlu, Manolya, Pompa, Çiftlik, İncekeli, Şıh İbrahim Hekim, Akdeniz-1, Bulut- 1, Tunceroğlu, Sait, Zeytin, Doğan, Çulfa, Güney-1, Göçtü, Parlak, Türkoğlu, Atatürk-4, Gündoğdu, Sapandere, Süleyman Demirel, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Döner, Gülbahar, Hazine, Selen, Sera, Seçkin, Muştu, Serhat, Tepe-1, Şirin, Dağlıoğlu, Özgür, Dikbaş, Çılgın, Malaz bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Merkez, Aşağı, Yeni, Yukarı, Sarıdana bölgelerine,
Yarın 09.45-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Aynacı, Hastane-, Aslanoğlu, Aktan, Barbaros, Hacıbahattin, Mebuslar, Hastane-, Barbaros, Zeybek bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Vadi, Cırıklar, Gültepe, Kırışlı, Necdet Ünüvar (Yeni), Murtlu Bucak, Kazım Karabekir, Tipi Ali, Seyrek, Turgut Özal, Emin, Yurt, Övgü, Topal, Kurt, Gül, Atatürk, Atatürk _7, Ulak, Esen, Gazi, Hürriyet_1, Karaahmetli, Kamil Cırık, Yayla_2, Yamaç, Bahar, Serinler_1, Yüceler, Ceylan, Sanayi, Menekşe_1, Avşar, Mehmet Akif, Kerim Kiya, Tuzla, Rana, Bayramoğlu, Sevindik, Kuyugöz, Naz, Kardelen, Tepe_2, Üstül, Hisar, Yılmaz_1, Akıncılar, Çay, Oğuz, Arı, Hayrat-, Yapısıgüzel, Necdet Ünüvar, Doktor, Tipi, Cumhuriyet, Cumhuriyet (Yeni), Çamlıtepe, Bayır, Bereket, Kader, Ülker, Sera, Keklik, Portakal, Tarım, Bozkır, Zeytinlik_1, Beğyurdu, Muhtar İbrahim, Fidan, Necip Fazıl (Yeni), Yaşam, Has, Mimar Sinan_3, Şen, Adnan Menderes (Yeni), Hakkı Serin, Fatih_3, Çatırık, Çınar_2, Kazım Karabekir (Yeni), Yeşilyurt, Bostan, Yüceler (Merkez), Egemen_1, Pınar_1, Kerim Kiya (Merkez), Kamil Cırık (Merkez), Necdet Ünüvar (Merkez), Yasemin, 2. Batı Kanal, Balcı, Şavklar, Merkez_2, Yarenler bölgelerine,
Yarın 09.30-17-00 saatleri arasında Gülnar ilçesine bağlı Kara Kise, Taşdemir, Buhran, Akçakoyun, Köprü, Dedelerentegre, Bozburun, Merkez/Dedeler, Ulupınar, Kesiksöğüt, Gonca, Hırmanlı/4, Kemer/5, Kemer, Hırmanlı/7, Hırmanlı, Hırmanlı/3, Uşakpınarı, Uşakpınarı-, Gökbelen, Topaktaş, Kocabucak, Samadın bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Aşağıköselerli, Türkmen, Özköy bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Aslan, Bostancı, Kış, Kurtoğlu, Manolya, Pompa, Çiftlik, İncekeli, Şıh İbrahim Hekim, Akdeniz-1, Bulut- 1, Tunceroğlu, Sait, Zeytin, Doğan, Çulfa, Güney-1, Göçtü, Parlak, Türkoğlu, Atatürk-4, Gündoğdu, Sapandere, Süleyman Demirel, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Döner, Gülbahar, Hazine, Selen, Sera, Seçkin, Muştu, Serhat, Tepe-1, Şirin, Dağlıoğlu, Özgür, Dikbaş, Çılgın, Malaz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Toroslar ilçesine bağlı Kuyualanı, Merkez_3, Merkez_9, Kızılkaya bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.