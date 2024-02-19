Niğde’de 5 Şanlıurfa’da 1 ilçe etkilenecek

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Akçaören Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Çömlekçi Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Hürriyet Mevkii, Kurtuluş Mevkii, Ulukışla Köyü; Hürriyet Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Halaç Köyü, Karacaören Köyü, Karamahmutlu Köyü, Kılavuz Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Han Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ Köyü’ne,
Yarın 10.00 ila 11.30 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Beldesi; Yenice Mahallesi, Yenikent Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü’ne,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi; Yeni Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Çavdarlı Köyü, Bağlar Mevkii, Çayırlı Köyü, Çayır Mevkii, Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi, Orta Mahallesi, Yukarı Mahallesi, Elmalı Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Kale Mevkii, Karşıyaka Mevkii, Menderes Mevkii, Himmetli Köyü, İlhanlı Mahallesi, Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii, Uluağaç Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Efendibey Mahallesi, Eskisaray Mahallesi, Gümüşler Beldesi; Eski Gümüş Mahallesi, İlhanlı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Hasaköy Köyü, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Tırhan Köyü bölgelerine,
Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.