Malatyalılar bu fırsatı kaçırmayın! Son başvuru tarihi 4 Mart

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünce 54 sözleşmeli Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bugün başlayan başvurular 4 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

İlana başvuru yapacak olan adayların Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerektiği, posta veya noter onaylı vekaletname ile yapılacak olan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı.

İlana başvuracak olan adaylarda istenilen kriterler ise şu şekilde:

“a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

e) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022 KPSS-Lisans,2022 KPSS-Ön Lisans 2022 KPSS-Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) Yapılacak güvenlik tahkikatı olumlu olmak,

h) Başvuracak adayların durumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

ı) Askerlik durumu itibarıyla;

- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.”

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- 2 Adet Fotoğraf,

- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden temin edilecektir.)

- Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)

- Kimlik Fotokopisi,

- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.),

- Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.),

- Geçerlilik süresi dolmamış 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sureti.

- Özel Koşul Belgesi

- Yabancı dil şartı istenen kadrolar için dil sınav sonucu

- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,

- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet Dökümü’nde e-Devlettenalınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet Dökümü’nde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.

- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ve kilo bilgileri açıkça belirtilmiş olacaktır.)

- Sağlık Kurulu Raporu (Başvuru esnasında istenmeyecek olup sınav süreci neticesinde atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir. Sağlık Kurulu Raporunun tam teşekküllü hastaneden alınması ve kurulda Psikiyatri doktorunun yer alması gerekmektedir.)

- Sözleşmeli Personel Başvuru Kontrol Formu (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden temin edilecektir.) (İlgili formda yer alan “Başvuru Sahibi” sütunu başvuru yapan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır. Diğer sütunlar Üniversitemiz tarafından başvuru almaya yetkili personel tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

İlan sonuçları son başvuru tarihinden sonra en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Turgut Özal Üniversitesi (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden ilan edileceği duruldu.