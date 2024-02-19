19 Şub 2024 - 10:17- Gündem G:

Yazıhan’daki projelerin açılışı yapıldı

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AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremlerin yıktığı Malatya’nın yeninden imarı ve ihyası için Cumhur ittifakı olarak her türlü gayret ve çabayı gösterdiklerini söyledi. Malatya Yazıhan’da Ayçiçek ve Aromatik Bitkiler Yağ Fabrikası, Yaş Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi, Yöresel Ürünler Kapalı Pazar Alanı, Muhtarlar Konağı ile Belediye Konuk Evi projelerinin açılışı düzenlenen tören ile yapıldı.

Yazıhan’daki projelerin açılışı yapıldı mask
Yazıhan’daki projelerin açılışı yapıldı
Yazıhan’daki projelerin açılışı yapıldı
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AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İhsan Koca, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve Cumhur ittifakının ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş törene katıldı.

Yazıhan’daki projelerin açılışı yapıldı

“HER TÜRLÜ GAYRET VE ÇABAYI GÖSTERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Katıldığı törende konuşan AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Yazıhan’a yapılan yatırımların ve hizmetlerin Yazıhan’ın gelişimine hız kazanarak devam edebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte hemşerilerimizin hizmetinizdeyiz. Depremlerin yıktığı Malatya’nın yeninden imarı ve ihyası için Cumhur ittifakı olarak her türlü gayret ve çabayı göstermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Yazıhan’daki projelerin açılışı yapıldı

Konuşmasında kadınlara ayrı bir paragraf açan AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Kadınlarımız el emeği ürünleri hem yetiştirerek hem de satarak ilçe ekonomisine büyük katkı sunuyor. Bu durum Yazıhan ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlamaktadır. AK Parti olarak bugünde yarında kadınlarımızın yanında durmaya destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı ve Yazıhan’a kazandırılan hizmetler içinde İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’e teşekkür etti.
Yazıhan’daki projelerin açılışı yapıldı
Yazıhan’daki projelerin açılışı yapıldı
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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19 Şub 2024 - 10:17 Malatya- Gündem

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