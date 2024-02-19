Kayseri ve Maraş yarın dikkat

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 14.00 saatleri arasında Melikgazi / Hacılar ilçesine bağlı Eğribucak, Altınoluk, Beğendik, Yukarı, Yediağaç mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Barsama, Gömeç mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kızık, Güneşli mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan / Melikgazi ilçesine bağlı Salur, Karahöyük, Bağpınar, Gömeç mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre Kahramanmaraş’ta:

“Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Memiş Özdal Mahallesinde Bulunan Özel Trafolu Müşterilere,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Akçakoyunlu, Karabıyıklı, Beşçeşme, Sultanlar Mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Yalak, İkizpınarı, Yapılıpınar, Kavaktepe ve Beştepe mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.