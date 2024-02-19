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Sivas dikkat! 6 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta ve Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Sivas’ta ve Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Sivas dikkat! 6 ilçe etkilenecek mask
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ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Danışmentgazi Küme Evler, Yol Denetimi, Kızılay Deposu, Onarlar, Onarlar Çifliği bölgelerine,

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Güdül Köyü, Canabdal Köyü, Sarıtekke Köyü bölgesine,

Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Konaklı ilçesine bağlı Karalar, Tahiroğlu, Temlik, Sarıkent, Kuzayca, Başköy, Kabakini, Çaydoğan Hamzalı Köyleri bölgelerine,

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Kangal ilçesine bağlı Sularbaşı Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Alaman Köyü bölgesine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Hafik ilçesine bağlı Düzyayla Köyü bölgesine,

Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı, Ortaseki, Sarıkaya, Çaylı, Yeşilyurt, Gökdere, Sugözü, Bahçe, Reşadiye Hamzalı HES, Karacanlar Kum Ocağı, GSM Operatörleri bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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19 Şub 2024 - 10:03 Sivas- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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