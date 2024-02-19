- Sağlık

19 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’19 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

19 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’19 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

19 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ARI ECZANESİ BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

DENİZER ECZANESİ – BATTALGAZİ

FIRAT MAHALLESİ, İPEK CADDESİ, İPEK ASM YANI

24 SAAT AÇIK

BEGÜM ECZANESİ – BATTALGAZİ

POLİS EVİ KARŞISI, SITMAPINARI

24 SAAT AÇIK

KURNAZLAR ECZANESİ - YEŞİLYURT

İSTASYON CADDESİ, (TCDD) DEMİRYOLLARI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

EKİN ECZANESİ - YEŞİLYURT

ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ, BOZTEPE CADDESİ, ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK”

 

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19 Şub 2024 - 09:46 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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