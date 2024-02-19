Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları, sıfırın altında seyreden asgari sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece”