Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da satışlar bitti mi? TÜİK, depremin yıktığı o ilçede sayı veremedi

TÜİK’in ilçelere göre konut satış istatistikleri 6 Şubat’tan sonra konut satışlarının doğal olarak düştüğünü gösterdi. Merkez ilçelerde gerçekleşen satış oranlarının yarıya kadar düşmesi ve depremin yerle bir ettiği Doğanşehir’de hiçbir satışın olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ilçe ilçe yaşanan tüm satış istatistikleri…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19292374/malatyada-satislar-bitti-mi-tuik-depremin-yiktigi-o-ilcede-sayi-veremedi



Malatya TOKİ kura sonuçları e-Devlet’te

Malatya’da dün yapılan TOKİ kuralarının sonuçları e-Devlet’te yüklenmeye başladı. Hak sahiplerinin sonuçlara nasıl ulaşabileceği de açıklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19294133/malatya-toki-kura-sonuclari-e-devlette



Kalp, kemik, damar dostu: kanser savaşçısı Kayısının bu faydalarını biliyor muydunuz?

Kayısı denilince akla ilk gelen Malatya’dır. Peki, kayısının faydaları nelerdir? Bilinen faydalarından farklı olarak kayısının göz problemlerine iyi geldiğini, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığını, kanser riskini düşürdüğünü biliyor muydunuz? İşte kayısının faydaları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19294742/kalp-kemik-damar-dostu-kanser-savascisi-kayisinin-bu-faydalarini-biliyor-muydunuz

İnönü Üniversitesi halka açık mı?

Yükseköğrenim eğitimlerinin verildiği üniversitelerin halka açık olup olmaması ile ilgili tartışmalar sürerken birçok vatandaş şehrinde bulunan üniversitelerin halka açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Malatya’da faaliyet gösteren iki üniversiteden biri olan İnönü Üniversitesi halka açık mı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19294985/inonu-universitesi-halka-acik-mi

Pütürge’de deprem mi oldu?

Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde gerçekleşti? Kandilli Rasathanesi verileri depremi doğruladı mı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19295182/puturgede-deprem-mi-oldu



Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?

Son zamanlarda sakin günler geçiren Malatya geçtiğimiz hafta 4.0 ve 3.0 üzeri büyüklükte birkaç deprem yaşadı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19297256/bu-hafta-malatyada-kac-deprem-oldu



Tam 3 yıl önce tüm olacakları BUSABAH’a açıklamış Ne eksik ne fazla! Tam anlamıyla hepsini yaşadık

Tarihler 6 Şubat 2020’yi gösterdiğinde, yani asrın felaketinden tam 3 yıl önce BUSABAH gazetesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’le bir röportaj yapmış, ertesi gün manşette yer vermişti. O gün Naci Görür, Malatya’yı bekleyen tehdidi açıklayarak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Bingöl illerine dikkat çekmişti. Görür’ün “Yerel yönetimler ve merkezi yönetim maalesef afet gelmeden pek bir şey yapmıyor” sözleri ise konunun özeti oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19293467/tam-3-yil-once-tum-olacaklari-busabaha-aciklamis-ne-eksik-ne-fazla-tam-anlamiyla-hepsini-yasadik