18 Şub 2024 - 21:52 - Gündem

TCG Bayraktar’da doğan depremin çocukları 1 yaşında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı bölgeye yardım etmek üzere giden ve burada binlerce kişiye şifa olan TCG Bayraktar, bu defa umuda şahit oldu. O süreçte gemide doğan bebeklerin 1 yaş kutlaması Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.