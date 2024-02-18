TCG Bayraktar’da doğan depremin çocukları 1 yaşında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı bölgeye yardım etmek üzere giden ve burada binlerce kişiye şifa olan TCG Bayraktar, bu defa umuda şahit oldu. O süreçte gemide doğan bebeklerin 1 yaş kutlaması Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.
6 Şubat depremlerinin ardından yüzer hastaneye dönüştürülerek Hatay'ın Dörtyol ilçesine demirleyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma gemisi TCG Bayraktar, 15 binden fazla kişiye şifa merkezi oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından gemide görevlendirilen uzmanlar depremzedelere yardım eli uzattı.
O süreçte gemiden doğan bebeklerin 1. yaşı da kutlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gemide doğan 2 bebeğin doğum günlerini kutladıklarını bildirdi.
MSB’DEN KUTLAMA MESAJI
MSB tarafından yapılan paylaşımda,
“6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi sonrasında halkımızın yaralarını sarmak için derhâl bölgeye giden Deniz Kuvvetlerimizin TCG BAYRAKTAR Amfibi Gemisinde dünyaya gözlerini açan iki yavrumuzun 1’inci yaş günleri İskenderun Deniz Üs Komutanlığında kutlandı. Milletimizin bir daha böylesine bir felaketle karşılaşmamasını temenni eder, yavrularımıza uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz”
denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.