“Depremlerin yıktığı Malatya’yı yeniden imar edeceğiz”

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Depremlerin yıktığı Malatya’nın yeninden imarı ve ihyası için Cumhur İttifakı olarak her türlü gayret ve çabayı göstermeyi sürdüreceğiz”

dedi.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde hayata geçirilen Ayçiçek ve Aromatik Bitkiler Yağ Fabrikası, Yaş Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi, Yöresel Ürünler Kapalı Pazar alanı, Muhtarlar Konağı ile Belediye Konuk Evi projelerinin açılışı düzenlenen tören ile yapıldı.

AK Parti il Başkanı Namık Gören, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İhsan Koca, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve Cumhur ittifakının ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende konuşan AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak

“Yazıhan’a yapılan yatırımların ve hizmetlerin Yazıhan’ın gelişimine hız kazanarak devam edebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte hemşerilerimizin hizmetinizdeyiz. Depremlerin yıktığı Malatya’nın yeninden imarı ve ihyası için Cumhur İttifakı olarak her türlü gayret ve çabayı göstermeyi sürdüreceğiz”

sözlerine yer verdi.

Konuşmasında kadınlara ayrı bir paragraf açan AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Kadınlarımız el emeği ürünleri hem yetiştirerek hem de satarak ilçe ekonomisine büyük katkı sunuyor. Bu durum Yazıhan ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlamaktadır. AK Parti olarak bugün de yarın da kadınlarımızın yanında durmaya, destek vermeye devam edeceğiz”

ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ölmeztoprak Yazıhan’a kazandırılan hizmetler içinde İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’e teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN