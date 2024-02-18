Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 3

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar



1. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Cephas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı.

13. dakikada Mertens’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Kerem Demirbay’ın kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Davinson Sanchez düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kitsiou'nun yakın mesafeden sert vuruşunda kaleci Muslera yakın köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada savunma arkasına sarkan Tete'nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Kazımcan Karataş'ın Mertens'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasında sağ çaprazda önünde bulan Ali Sowe, sağ ayağıyla gelişine vurdu. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

60. dakikada Ankaragücü atağında Ali Kaan ceza sahası dışı sağ çaprazından sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, yerden giden top yandan dışarıya çıktı.

76. dakikada Oliveira uzak mesafeden sağ ayağıyla topu kaleye gönderdi, top üst direkten geri döndü.

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Samet Çiçek

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş (Tolga Ciğerci dk. 46), Ali Kaan Güneren, Moreira (Bassogog dk. 78), Efkan Bekiroğlu (Mert Çetin dk. 46) Cephas (Chatzigiovanis dk. 67), Saponara (Morutan dk. 46), Sowe

Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Rıdvan Çankaya, Bajic, Flips, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Ali Turap Bülbül dk. 83), Victor Nelsson, Davinson Sanchez (Carlos Vinicius dk. 77) Derrick Köhn, Kerem Demirbay (Wilfried Zaha dk. 61), Berkan Kutlu, Tete, Dries Mertens (Sergio Oliveira dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Eyüp Aydın dk. 77) Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Lucas Torreira, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kerem Demirbay (dk. 13), Sanchez (dk. 14), Icardi (dk. 39 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Köhn (Galatasaray), Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı