İspanya La Liga'nın 25. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

Estadio de Vallecas'ta oynanan mücadelede Real Madrid, 3. dakikada Joselu'nun golüyle öne geçti ancak 27. dakikada Rayo Vallecano penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi. Mücadelede başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Real Madrid puanını 65'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Öte yandan, Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu. Arda Güler bu sezon ligde 3. kez forma giymiş oldu. Ev sahibi Rayo Vallecano'da ise devre arasında Fenerbahçe'den transfer edilen Miguel Crespo 64. dakikada, eski Galatasaraylı Radamel Falcao ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı