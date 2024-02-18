Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Samsunspor: 1

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren M'Bakata'nın vuruşu yakın direğin yanından az farkla dışarıya gitti.
15. dakikada Zeki'nin penaltı noktasına ortasına Mouandilmadji'nin vuruşu yandan az farkla dışarıya çıktı.
27. dakikada Ömürcan'ın penaltı noktasına yaptığı ortada topu kontrol ettikten sonra röveşeta ile kaleye gönderen Monteiero'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
30. dakikada Holse'nin pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşu yandan az farkla dışarıya çıktı.
56. dakikada Muja'nın ceza sahası hemen dışı sağ çaprazdan sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.
58. dakikada Samsunspor'un kullandığı korner sonrası savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Holse'nin gelişine vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı kontrol etti.
66. dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Dragus'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.
83. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Sorescu'nun şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Ogün Özçicek gelişene vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
90+2. dakikada sağ kanattan ortada Ercan Kara'nın kafayla indirdiği topu Satka tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Zorbay Küçük, Tuğberk Curbay, Furkan Ürün
Gaziantep FK: Florin Nita, Ömürcan Artan (Furkan Soyalp dk. 78), Arda Kızıldağ, N'Koulou, Papy Djilobodji, Salem Mbakata, Marko Jevtovic (Deian Sorescu dk. 78), Ogün Özçiçek, Alexandru Maxim (Aliou Badji dk. 61), Jamiro Monteiro (Max Gradel dk. 61), Denis Dragus (Lazar Markovic dk. 88)
Yedekler: Batuhan Şen, Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik (Berhan Deniz dk. 84), Carl Holse, Taylan Antalyalı (Soner Aydoğdu dk. 70), Flavien Tait, Arbnor Muja (Benito Dırk dk. 70), Marius Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 70)
Yedekler: Muammer Yıldırım, , Nany Dımata, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Alim Öztürk, Haluk Mustafa Tan
Teknik Direktör: Markus Alfred Gisdol
Goller: Ogün Özçicek (dk. 83) (Gaziantep FK) Satka (dk. 90+2) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ogün Özçicek, Aliou Badji, Furkan Soyalp (Gaziantep FK) Mouandilmadji, Tait (Samsunspor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.