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Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?

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Son zamanlarda sakin günler geçiren Malatya geçtiğimiz hafta 4.0 ve 3.0 üzeri büyüklükte birkaç deprem yaşadı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? mask
Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?
Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?
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Son zamanlarda sakin günler geçiren Malatya geçtiğimiz hafta 4.0 ve 3.0 üzeri büyüklükte birkaç deprem yaşadı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?

Malatya’da ara ara küçük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?

KAÇ DEPREM OLDU?

Sismik Harita verilerine göre Malatya genelinde son bir haftada 144 deprem oldu. Ancak bu depremlerin büyük çoğunluğu 1.0 ve üzeri, 2.0’ye ulaşamayan çok küçük sarsıntılardı. Hatta bazı depremler 1.0’in altında bir değere sahipti.

Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?

AKÇADAĞ’DA 4.1

Sismik Harita’nın bildirdiği son bir haftalık veriler 3.0 ve üzeri kaç depremin olduğunu ortaya koydu. Buna göre Malatya’da yaşanan 4 deprem 3.0 ve üzeri büyüklüğündeydi. En büyük sarsıntı 16 Şubat Cuma günü Akçadağ’da yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremdi.

Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?

DARENDE VE PÜTÜRGE’DE 3.1

Öte yandan 3 adet ise 3.0 üzeri büyüklükte deprem oldu. Bunlardan biri 14 Şubat’ta Akçadağ’da yaşanan 3.3 büyüklüğündeki sarsıntıydı. Diğerleri ise 16 Şubat’ta Darende’de yaşanan 3.1 ve Pütürge’de bugün yaşanan 3.1 depremleriydi.

Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?

HANGİ İLÇEDE DEPRELER DAHA FAZLA OLDU?

Genellikle depremler 1.0 ve 3.0 aralığında gerçekleşti. Depremlerin daha çok Doğanşehir ve Yeşilyurt’ta yaşandığı, ayrıca Battalgazi, Pütürge, Akçadağ’da da yoğunluklar olduğu görüldü.

Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu?

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18 Şub 2024 - 20:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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