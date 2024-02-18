Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Etkinlik ve Kumlu köylerinde ikamet eden, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı bir kavgaya dönüştü.

Olayda 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma, köyde giriş çıkışları kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı