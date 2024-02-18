Yarım asırlık kütüphanenin yıkımı gerçekleştirildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan yaklaşık yarım asırlık Ofis Kütüphanesi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı alındıktan sonra bugün kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan kütüphanenin içindeki kitap ve malzemeler önceden taşındıktan sonra yıkım gerçekleştirildi. Yıkımı üstlenen SMC Firması saha sorumlusu Hivzullah Yetüt, depremin ardından kentin yıkım çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladıklarını ve bugün yaklaşık yarım asırlık kütüphanenin yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Öte yandan, kentte bulunan 5 bin 494 ağır hasarlı yapının 4 bin 193'ünün yıkımının yapıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.