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Elazığspor ve Ergene Velimeşe arasında maç sonrası kavga

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TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen ve Elazığspor'un 1-0 galip geldiği maçın ardından olaylar yaşandı.

Elazığspor ve Ergene Velimeşe arasında maç sonrası kavga mask
Elazığspor ve Ergene Velimeşe arasında maç sonrası kavga
Elazığspor ve Ergene Velimeşe arasında maç sonrası kavga
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TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen ve Elazığspor'un 1-0 galip geldiği maçın ardından olaylar yaşandı.

Elazığspor ve Ergene Velimeşe arasında maç sonrası kavga

Maç sonunda yenilginin etkisiyle Ergene Velimeşesporlu yöneticiler ve futbolcular, Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, futbolcular ve idari personele saldırdı. Olaylar, ekiplerin araya girmesiyle sona erdi.

Elazığspor ve Ergene Velimeşe arasında maç sonrası kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Şub 2024 - 19:24 - Spor

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