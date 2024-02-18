Malatyaspor’da 2-1’lik mağlubiyet

BAL Ligi 11. Grupta 16. hafta maçları oynandı. Malatya’yı temsil eden Malatyaspor, Yeni Genç Muratspor ile karşılaşmasından mağlup ayrıldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL), 11. grupta, 16. Hafta maçları oynandı. Malatya’yı temsil eden Malatyaspor - Yeni Genç Muratspor ile Yeşiltepe 1 nolu sahada karşı karşıya geldi. Adana bölgesi hakemlerinden Güney Güneylioğlu'nun yönettiği karşılaşmaya iyi başlayan Yeni Genç Murat Spor, Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Yeni Genç Murat Spor’un gollerini Savaş Oday ve Selahattin Aras atarken ilk gol 9’uncu dakikada Savaş Oday tarafından ikinci gol ise 24’üncü dakikada Selahattin Aras tarafından atıldı.

Malatyaspor’un golünü ise 20’nci dakikada Ömer Halis Güven attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 deplasman takımının üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda deplasman takımı üstünlüğünü korudu.

Bu hafta oynanan diğer maçlar ve sonuçları

Yozgat Belediye Bozokspor 5

Kangal Termikspor 0

Dersimspor 0

Rüstempaşaspor 4

Hacılar Erciyesspor 0

Develigücü 2