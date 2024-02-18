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Malatya'da Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel fotoğraf sergisi

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Malatya'da Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Türk askerinin 100 yılda icra ettiği askeri görevlerden oluşan fotoğraf sergisi açıldı. Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Malatya'da Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel fotoğraf sergisi mask
Malatya'da Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel fotoğraf sergisi
Malatya'da Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel fotoğraf sergisi
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Malatya'da Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Türk askerinin 100 yılda icra ettiği askeri görevlerden oluşan fotoğraf sergisi açıldı. Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Malatya'da Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel fotoğraf sergisi

Cumhuriyetin kurulduğu 1923'ten günümüze kadar Türk askerini anlatan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı Vali Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem’in katılımı ile yapıldı.

Malatya'da Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel fotoğraf sergisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çeşitli dönemlerde Mehmetçikle çekilen fotoğraflarının da olduğu sergide, Türk askerinin 100 yıllık bir zaman diliminde icra ettiği görevlerden kesitler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Malatya Park AVM’deki sergi 19 Şubat’ta sona erecek.

Malatya'da Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel fotoğraf sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Şub 2024 - 18:52 Malatya- Yaşam

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