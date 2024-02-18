Malatya'da Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel fotoğraf sergisi

Malatya'da Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Türk askerinin 100 yılda icra ettiği askeri görevlerden oluşan fotoğraf sergisi açıldı. Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Cumhuriyetin kurulduğu 1923'ten günümüze kadar Türk askerini anlatan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı Vali Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem’in katılımı ile yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çeşitli dönemlerde Mehmetçikle çekilen fotoğraflarının da olduğu sergide, Türk askerinin 100 yıllık bir zaman diliminde icra ettiği görevlerden kesitler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Malatya Park AVM’deki sergi 19 Şubat’ta sona erecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.