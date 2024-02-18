Osmaniye’de kura çekimi ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerden biri olan Osmaniye’de kura çekimi yarın (19 Şubat 2024) yapılacak.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde kura çekimleri devam ediyor. Son olarak dün Malatya ve Elazığ’da hak sahiplerine konutları, yapılan kura sonrası teslim edildi.
Bu bağlamda Osmaniye’de de kura çekimi yarın (19 Şubat 2024) yapılacak. AFAD tarafından yapılan açıklamada,
“Devlet-millet birlikteliği ile yaraları sarıyor; afetzede vatandaşlarımızı güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz. Osmaniye ilimizde yapımı hızla devam eden 5.231 konutun ilk etabı olan 1.976 konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin teşrifleri ile hak sahiplerine teslim ediliyor”
denildi.
Kuralar saat 16.00’da Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde çekilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.