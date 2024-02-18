Özçekim yapmak isterken canlarından olacaklardı

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali'ne gelen bir grup kadın, hatıra fotoğrafı çekilmek için deniz fazla yaklaşınca, grupta bulunan 2 kadın denize düştü.
Polis ekipleri tarafından kurtarılan kadınlar ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın'dan Datça'da düzenlenen Badem Çiçeği Festivali'ne gelen bir grup kadın, festival alanında bulunan kordona gelerek, hatıra fotoğrafı çekmek istedi. Kadınlar, özçekim yapmak için deniz kenarına fazla yaklaşınca grupta bulunan 2 kadın, dengesini kaybederek denize düştü. 2 kadının denize düştüğünü gören bölgede görevli polis ekipleri, kadınları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavileri yapılan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize düşen kadınların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.