- Gündem

Özçekim yapmak isterken canlarından olacaklardı

ABONE OL Google News Sayfamız

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali'ne gelen bir grup kadın, hatıra fotoğrafı çekilmek için deniz fazla yaklaşınca, grupta bulunan 2 kadın denize düştü.

Özçekim yapmak isterken canlarından olacaklardı mask
Özçekim yapmak isterken canlarından olacaklardı
Özçekim yapmak isterken canlarından olacaklardı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali'ne gelen bir grup kadın, hatıra fotoğrafı çekilmek için deniz fazla yaklaşınca, grupta bulunan 2 kadın denize düştü.

Özçekim yapmak isterken canlarından olacaklardı

Polis ekipleri tarafından kurtarılan kadınlar ambulansla hastaneye götürüldü.

Özçekim yapmak isterken canlarından olacaklardı

Olay, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın'dan Datça'da düzenlenen Badem Çiçeği Festivali'ne gelen bir grup kadın, festival alanında bulunan kordona gelerek, hatıra fotoğrafı çekmek istedi. Kadınlar, özçekim yapmak için deniz kenarına fazla yaklaşınca grupta bulunan 2 kadın, dengesini kaybederek denize düştü. 2 kadının denize düştüğünü gören bölgede görevli polis ekipleri, kadınları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavileri yapılan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize düşen kadınların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Özçekim yapmak isterken canlarından olacaklardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# muğla, Datça, Badem Çiçeği Festivali, deniz, hatıra fotoğrafı, Polis

18 Şub 2024 - 18:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL