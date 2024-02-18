Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:
“87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüsnü Özdemir’in taziye adresi: İlyas Mahallesi, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Muharrem Yeşilkaya’nın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Külen’in taziye adresi: İnderesi TOKİ Mahallesi, Yeşilyurt.
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemal Akyüz’ün taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Bayram Şenel’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saliha Erdem’in taziye adresi: Taziye verilmeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.