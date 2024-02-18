- Yaşam

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

“87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüsnü Özdemir’in taziye adresi: İlyas Mahallesi, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Muharrem Yeşilkaya’nın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Külen’in taziye adresi: İnderesi TOKİ Mahallesi, Yeşilyurt.
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemal Akyüz’ün taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Bayram Şenel’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saliha Erdem’in taziye adresi: Taziye verilmeyecek.”
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18 Şub 2024 - 18:42 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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