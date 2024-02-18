Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

“87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüsnü Özdemir’in taziye adresi: İlyas Mahallesi, Yeşilyurt.

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Muharrem Yeşilkaya’nın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt.

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Külen’in taziye adresi: İnderesi TOKİ Mahallesi, Yeşilyurt.

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemal Akyüz’ün taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Bayram Şenel’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt.

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saliha Erdem’in taziye adresi: Taziye verilmeyecek.”