Fabrikada korkunç olay! Kolunu merdaneye kaptırdı

Karabük'te, demir çelik fabrikasında kolunu merdaneye kaptıran işçi, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında çalışan Nuri K'nin (41) kolu merdaneye sıkıştı. Diğer işcilerin durumu fark etmesi üzerine merdane makinesinin elektriği kesilerek, işcinin kolu sıkıştığı alandan kurtarıldı.
İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi önce Özel bir hastaneye, ardından ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.