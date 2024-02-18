Erzincan’da toprak kütlesinin tahliyesine başlandı

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kayması olayının ardından son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar toprak kaymasının yaşandığı alanda açıklamalarda bulundular. Açıklamada maden ocağındaki toprak kütlesinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Ayrıca su ve toprakta halk sağlığına zarar verebilecek herhangi bir şeyin olup olmadığı da devamlı inceleniyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında kayan toprağın altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden ocağında ki toprak kaymasının meydana geldiği alanda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Maden sahasının içerisinde ki arama kurtarma faaliyetleri ilk kez gazeteciler tarafından görüntülendi. Kayıp 9 işçiyi arama kurtarma çalışmalarında, 210 bin metrekarelik alan 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranıyor. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda; 2 bin 700’ün üzerinde personel, 802 araç ve iş makinası, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamalarında bu alanın eski mermer ocağına taşınacağını ve tahliye çalışmalarının da başlandığını kaydetti.

KAZANIN ÜZERİNDEN 6 GÜN GEÇTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasında,

“Bu maden sahasındaki kazanın üzerinden 6 gün geçti. İlk anından itibaren. Devlet olarak, hükümet olarak tam bir seferberlik ruhuyla gece gündüz durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim burası bu maden ocağı 940 hektarlık bir arazi. Bugün sizlerle beraber çalışmaların olduğu yerden aziz milletimize konuşuyoruz. Bu hemen ardımızda görmüş olduğumuz toplam liç alanı dediğimiz yerde yaklaşık 35 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var ve 14.28’de, o vakitte toprağın kaydığı zamanda hemen bu ardınızdaki Sabırlı Dere alanı dediğimiz yere yaklaşık 5 milyon metreküplük bir toprak kaymasıyla yeni bir kütle bu tarafa doğru, vadiye doğru geliyor. Hemen arkasındaki mangan ocağı dediğimiz yer var ki oradan geliyoruz buraya bakanımızla. Orada da 1.2 milyon metreküplük bir toprak kaymasıyla yer değiştirmiş vaziyette ve hemen sırt tarafta yani toplam liç alanının olduğu yerde de devamlı karşı tepelerde iki tane konuşlandırılan jeoradarla da yaptığımız, duraksamadan yaptığımız arama kurtarmayla ilgili çalışmalarımızda çalışan arkadaşlarımızın güven ortamında çalışmasıyla ilgili bundan sonra olma ihtimali olan bir kaymayı anlık izliyoruz”

diye konuştu.

Bakan Yerlikaya,

“Böyle büyük bir toprak kütlesinin hareket ettiği bir ortamda bizim planımız basitçe şu; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan arkadaşlarımız ve bilim insanlarımızla beraber hemen bu ardımızdaki görmüş olduğumuz 5 milyon metreküplük alanda, hedef alanda ve arkasındaki mangan alanında toprağı geçici depolama alanı olarak az önce gelmiş olduğumuz ve tamamen Çevre Şehircilik’in bizzat talimatıyla ve yerinde yaparak oluşturmuş olduğu güvenli ortama geçici tahliye ediyoruz. 800 iş makinesi dedik ya şuan için çalıştırdığımız ekskavatör ki en büyük hacimli ekskavatörlerle biz 60’a yakın ekskavatörle günlük 1000-1500’e yakın bir kamyon hareketiyle burayı ve hemen mangan ocağının içinde bulunduğu toprak kaymasının olduğu yere bu tahliye sürecini AFAD koordinasyonunda yapmaya devam ediyoruz. Durmuyoruz. İklim şartları ve özellikle jeoradarların devamlı takibiyle güvenli bir ilgili sıkıntı olmadığı müddetçe Allah'ın izniyle aziz milletimize, bu kardeşlerimize eriştiğimizin müjdesini verebilmek için canı gönülden çalışıyoruz”

ifadelerini kullandı.

HEM SUDA HEM TOPRAKTA BİR ŞEY YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise,

“Dün konuştuğumuz gibi bugün sahadayız. DSİ çok yoğun bir çalışmayla buradaki su hareketini kontrol edip bu sahaya tekrar suyu sokmadan bunu farklı alanlara yöneltmekle alakalı ciddi bir çalışma yürütüyor. Çok hızlı bir çalışma yürütüyor. Onlara da buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Aşağıda seddeyle ilgili çalışmamız da büyük oranda tamamlanmış durumda. Yani yeni bir su hareketini kontrol altına almayla alakalı bütün tedbirler alınmış durumda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız sürekli ölçümler alıyor. Şu anda gözüken hem suda hem toprakta burada halk sağlığına zarar verebilecek herhangi bir şeyin olmadığı yönünde. Dolayısıyla o noktada da kontrollerimiz böyle eş zamanlı eş güdümlü bir şekilde devam ediyor. İnşallah tabii en kısa zamanda bu kurtarma faaliyetiyle arama faaliyetiyle ilgili bir netice almayı ümit ediyoruz”

sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı