Minikler unutulmaz bir gün geçirdi

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, Eleşkirt ilçesindeki Haydaroğlu köyü ilkokulunda eğitim gören öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.
Kızılay gönüllüleri, sınıfta ders işleyen öğrencileri sürpriz bir şekilde ziyaret etti. Kızılay ekibini karşılarında gören minikler, hem şaşırdı hem de sevindi. Öğrenciler, palyaço gösterisi izledi, oyunlar oynadı ve birlikte yaş pasta kesti. Kızılay ekipleri, öğrencilere çeşitli oyuncaklar ve okuma kitapları hediye etti.
Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin neşesine ortak olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Tatlı,
"Onların gözlerindeki mutluluk bizleri de çok mutlu ediyor. Onlara iyiliği, yardımlaşmayı ve Kızılay'ı anlattık. Amacımız, onlara hem eğlenceli hem de eğitici bir gün sunmaktı. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek"
dedi.
Öğrenciler de Kızılay'ın kendilerine verdiği hediyelerle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, mutluluklarını paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.