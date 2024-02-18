Pütürge’de deprem mi oldu?

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde gerçekleşti? Kandilli Rasathanesi verileri depremi doğruladı mı?

Deprem bölgesi Malatya’da Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15.38’de 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Pütürge Bölükkaya merkezli depremin 4.2 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Dün de Darende’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.