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Pütürge’de deprem mi oldu?

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde gerçekleşti? Kandilli Rasathanesi verileri depremi doğruladı mı?

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde gerçekleşti? Kandilli Rasathanesi verileri depremi doğruladı mı?

Deprem bölgesi Malatya’da Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15.38’de 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Pütürge Bölükkaya merkezli depremin 4.2 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Dün de Darende’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
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18 Şub 2024 - 16:44 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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