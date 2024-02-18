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O sürücü son yolculuğuna uğurlandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü, gözyaşları arasında toprağa verildi.

O sürücü son yolculuğuna uğurlandı mask
O sürücü son yolculuğuna uğurlandı
O sürücü son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü, gözyaşları arasında toprağa verildi.

O sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşımakta olan Selim Dutal (56) idaresindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mert Aydemir (20) idaresindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otobüste bulunan yolcular Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K.(62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Mert Aydemir, öğle namazına müteakip Kurşunlu Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Özel halk otobüsünün sürücüsü, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

O sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Mert Aydemir, kaza, trafik kazası, vefat, İnegöl, Özel halk otobüsü

18 Şub 2024 - 16:38 - Gündem

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