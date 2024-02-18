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Okula gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi

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Adıyaman’da okula gitmek için evden çıkan ve ortadan kaybolan 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya'dan yaklaşık 1 haftadır haber alınamıyor.

Okula gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi mask
Okula gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi
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Adıyaman’da okula gitmek için evden çıkan ve ortadan kaybolan 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya'dan yaklaşık 1 haftadır haber alınamıyor.

Okula gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2128. Sokak'ta yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya, yaklaşık 1 hafta önce "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Okul çıkış saati sonrası eve gelmeyen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Dilek Çakılkaya’nın annesi, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, kız çocuğunun bulunması için çalışma başlattı.

Okula gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi

Dilek Çakılkaya’nın gözü yaşlı ailesi, kızlarının yerini bilenlerin ya da görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, durumu polise bildirmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Okul, Dilek Çakılkaya, Kayıp, Öğrenci

18 Şub 2024 - 16:36 - Asayiş

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