Okula gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi

Adıyaman’da okula gitmek için evden çıkan ve ortadan kaybolan 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya'dan yaklaşık 1 haftadır haber alınamıyor.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2128. Sokak'ta yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya, yaklaşık 1 hafta önce "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Okul çıkış saati sonrası eve gelmeyen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Dilek Çakılkaya’nın annesi, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, kız çocuğunun bulunması için çalışma başlattı.
Dilek Çakılkaya’nın gözü yaşlı ailesi, kızlarının yerini bilenlerin ya da görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, durumu polise bildirmelerini istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.