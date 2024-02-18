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Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapmışlar

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Adıyaman’da, 1 derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapmışlar mask
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Adıyaman’da, 1 derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 1 derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.K., İ.K. ve M.K., isimli 3 şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Şahısların kaçak kazı yaptıkları esnada kullandıkları 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet matkap, 4 adet kazma, 2 adet balyoz, 2 adet farklı boyutlarda elektrik kablosu ile suça konu malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Birinci derece sit alanında kaçak kazı yapmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, arkeolojik sit alanı, Kaçak kazı, gözaltı, soruşturma

18 Şub 2024 - 16:35 - Asayiş

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