Yükseköğrenim eğitimlerinin verildiği üniversitelerin halka açık olup olmaması ile ilgili tartışmalar sürerken birçok vatandaş şehrinde bulunan üniversitelerin halka açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Malatya’da faaliyet gösteren iki üniversiteden biri olan İnönü Üniversitesi halka açık mı?

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversitelerin halka açılması gerektiğini belirterek üniversitenin kapılarını ziyaretçilere açmış ve daha sonra üniversiteye giren kişilerin ders işleyen öğrencilerin fotoğraflarını çekmesi büyük yankı bulmuştu. Bu durum Türkiye genelinde tartışılırken Malatyalıların aklına ise Malatya’nın ilk üniversitesi olan İnönü Üniversitesinin halka açık olup olmadığını getirdi.

Malatya’nın ilk ve en eski üniversitesi olan İnönü Üniversitesi 3 Nisan 1975 tarihinde kuruldu. Her yıl binlerce mezun veren üniversitenin Bulgurlu Mahallesi, İstasyon Kavşağı ve Organize Sanayi Bölgesinde yerleşkeleri bulunuyor.

ULAŞIM NASIL SAĞLANIYOR?

İnönü Üniversitesi’nin Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü olarak adlandırılan yerleşkeye ulaşım otobüs, minibüs ve trambüs seferleri ile sağlanıyor.

Hafta içi üniversiteye girişlerde ilk durak olan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi dışındaki tüm duraklarda otobüs ve trambüs ile üniversiteye gelen öğrencilerden öğrenci kimlik kartlarını göstermeleri istenirken minibüs ile üniversiteye gelenlere kimlik kartı sorulmuyor.

Hafta sonu üniversiteye girişler ise serbest. Güvenlik personelleri hafta sonları da çalışıyor ama hafta sonları öğrenci kimlik kartları sorgulanmıyor.

Eşsiz bir doğa güzelliğine sahip olan ve her mevsim farklı bir renge bürünen ağaçlar başta öğrenciler olmak üzere birçok kişiye görsel şölen sunuyor. İnönü Üniversitesi merkez kampüsünü gezmek isteyenler hafta sonlarında burayı ziyaret edebilirler.

İnönü Üniversitesinin İstasyon Kavşağında bulunan yerleşkesi ise öğrenciler dışında herhangi bir ziyaretçiye açık olmayıp bu yerleşkeye ise öğrenciler turnikelerden öğrenci kimlik kartlarını okutarak giriş yapıyorlar.

Kaynak: BUSABAH gazetesi