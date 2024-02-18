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15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Adana’nın Kozan ilçesinde 15 yıl hapis cezasıyla 7 yıldır aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı mask
15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Adana’nın Kozan ilçesinde 15 yıl hapis cezasıyla 7 yıldır aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "Nitelikli Cinsel Saldırı ve Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan toplamda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 7 yıldır aranan A.B. isimli şahsın Kızıllar Mahallesinde saklandığı yeri tespit etti. Jandarman ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı. Baskında hükümlü yakalandı. A.B jandarmadaki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü.

15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Şub 2024 - 15:51 - Asayiş

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