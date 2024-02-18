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Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı

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Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı mask
Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı
Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı
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Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı

Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunda misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Erciyes'te, hafta sonu pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu. Binlerce kayak severin kayağın tadını çıkardığı Erciyes’te teleferik sırasında da uzun kuyruklar oluştu.

Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı

Erciyes'e gelen kayak severlerde; Erciyes'in ve Erciyes'te kayak yapmanın gayet güzel olduğunu söyleyerek, bütün kayak severleri Erciyes'e davet etti.

Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Şub 2024 - 15:48 - Gündem

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